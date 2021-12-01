Луческу "сватают" на тренерский мостик сборной Румынии — СМИ

Но пригласить опытного специалиста будет не так-то просто.

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу является одним из вариантов на то, чтобы возглавить сборную Румынии.

Об этом сообщает Digisport.

Так, 76-летний специалист входит в список Федерации футбола Румынии как потенциальный кандидат на то, чтобы руководить национальной командой.

Все дело в том, что накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР не договорились. Президент ФФР Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и сыном Луческу Разваном, но в обоих случаях потерпел неудачу.

В настоящее время ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур на то, чтобы договориться с ними о сотрудничестве. Среди них, собственно, и находится Луческу. В то же время, вести переговоры с Луческу будет очень непростой задачей, ведь он полностью сосредоточен на работе с украинским клубом, контракт с которым истекает в середине 2024 года.

"Динамо" под руководством Луческу занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" по лучшей разнице забитых и пропущенных голов;

Сборная Румынии не пробилась в ЧМ-2022, заняв в своей отборочной группе только третье место.

Добавим, что Луческу возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы.

Ранее рассказывалось о том, что Луческу взорвался на вопрос журналиста о возможности возглавить сборную Румынии.