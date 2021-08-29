Львовское дерби в УПЛ осталось за командой Кучука: все решил автогол

Коллектив Тараса Чопика продолжает идти без побед.
"Рух" обыграл земляков из "Львова" в домашнем дерби 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
- "Рух" набрал 7 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" с 2 баллами идет предпоследним - 15-м.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
- В 7-м туре "Рух" дома примет луганскую "Зарю", а "Львов" в гостях будет противостоять ровненскому "Вересу".