Милан – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Победитель миланского дерби в финале встретится с "Реалом" или "Манчестер Сити".
В среду, 10 мая, итальянские "Милан" и "Интер" сойдутся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч "нерадзурри" и "россонери" проведут во вторник, 16 мая.
В 1/8 финала "Милан" прошел английский "Тоттенхэм", после чего в четвертьфинале выбил итальянский "Наполи". В свою очередь, "Интер" в плей-офф разобрался с португальскими "Порту" и "Бнфикой".
Где смотреть матч Милан – Интер
На территории Украины первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Милан – Интер
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение "нерадзурри". На победу "Интера" можно поставить с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,25. Выигрыш "Милана" – 3,30.
Фаворитом двухматчевого противостояния также является команда Симоне Индзаги. Коэффициент на выход "Интера" в финал турнира равен 1,71. Итоговый успех "Милана" – 2,25.
Напомним, в финале победитель дуэли "Милан" – "Интер" выйдет на сильнейшего другого полуфинала между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити". Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.
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