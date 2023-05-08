Милан – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Победитель миланского дерби в финале встретится с "Реалом" или "Манчестер Сити".

В среду, 10 мая, итальянские "Милан" и "Интер" сойдутся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч "нерадзурри" и "россонери" проведут во вторник, 16 мая.

В 1/8 финала "Милан" прошел английский "Тоттенхэм", после чего в четвертьфинале выбил итальянский "Наполи". В свою очередь, "Интер" в плей-офф разобрался с португальскими "Порту" и "Бнфикой".

Где смотреть матч Милан – Интер

На территории Украины первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Милан – Интер

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение "нерадзурри". На победу "Интера" можно поставить с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,25. Выигрыш "Милана" – 3,30.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является команда Симоне Индзаги. Коэффициент на выход "Интера" в финал турнира равен 1,71. Итоговый успех "Милана" – 2,25.

Напомним, в финале победитель дуэли "Милан" – "Интер" выйдет на сильнейшего другого полуфинала между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити". Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

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