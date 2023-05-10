Пациенты психбольницы в Москве сдали ФСБ уборщика в сине-желтой куртке

На мужчину пожаловались постояльцы психоневрологического интерната.
В Москве задержан уборщик психиатрической больницы, который пришел на работу в желто-синей куртке.
Об этом пишет телеграмм-канал Sota.
Как стало известно, российская ФСБ задержала уборщика психбольницы, который пришел на работу 9 мая в желто-синей куртке. На мужчину составили протокол о дискредитации армии РФ.
По данным издания, на 39-летнего мужчину пожаловались постояльцы психоневрологического интерната № 5 для пожилых людей в поселке Филимонки.
"В праздничный день уборщик ходил в куртке в цветах украинского флага. На место вызвали полицию. Мужчину задержали на рабочем месте и составили протокол об административном правонарушении. На следующей неделе он должен прийти в суд на заседание", – пишет телеграмм-канал.
Напомним, что в России задержали двух человек и выписали на них протоколы за дискредитацию ВС РФ за синий и желтый цвета на одежде.
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