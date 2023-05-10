В Украине подорожали услуги ЖКХ

За последний год цены на некоторые коммунальные услуги стали выше, но не на все.
В Украине возросла стоимость коммунальных услуг, в том числе за год, начиная с апреля 2022 года, цены выросли в среднем на 4%. Больше всего подорожал тариф на ремонт и содержание жилья – на 20,6%.
Об этом информирует Госстат.
На втором месте по удорожанию – уборка мусора, который за год подорожал на 17%. Дальше идут:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;
- водоснабжение – на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. В частности, речь идет об электроэнергии, горячей воде и отоплении, а на газ цена за год вообще упала на 0,4%.
За последний месяц тарифы в стране на общем уровне не изменились, однако некоторые услуги стали стоить немного дороже:
- содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%;
- водоснабжение подешевело на 0,8%;
- канализация – на 0,5%.
Напомним, ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" сформировала и разослала украинцам новые платежи за потребленный в апреле газ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в правительстве объяснили, кто получит автоматическое продление жилищных субсидий.
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