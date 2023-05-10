В Украине подорожали услуги ЖКХ

За последний год цены на некоторые коммунальные услуги стали выше, но не на все.

В Украине возросла стоимость коммунальных услуг, в том числе за год, начиная с апреля 2022 года, цены выросли в среднем на 4%. Больше всего подорожал тариф на ремонт и содержание жилья – на 20,6%.

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Об этом информирует Госстат.

На втором месте по удорожанию – уборка мусора, который за год подорожал на 17%. Дальше идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. В частности, речь идет об электроэнергии, горячей воде и отоплении, а на газ цена за год вообще упала на 0,4%.

За последний месяц тарифы в стране на общем уровне не изменились, однако некоторые услуги стали стоить немного дороже:

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%;

водоснабжение подешевело на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" сформировала и разослала украинцам новые платежи за потребленный в апреле газ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в правительстве объяснили, кто получит автоматическое продление жилищных субсидий.

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