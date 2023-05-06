"Интер" разобрался с "Ромой" и запрыгнул в зону Лиги чемпионов (видео)

"Нерадзурри" забили по голу в каждом из таймов.

"Интер" на выезде обыграл "Рому" в матче 34-го тура итальянской Серии А – 0:2 .

"Нерадзурри" вышли вперед на 33-й минуте, когда отличился Федерико Димарко.

Во втором тайме команда Симоне Индзаги закрепила свой успех. Окончательный счет в игре на 74-й минуте установил Ромелу Лукаку.

Обзор матча

Будет добавлен позже

После этого матча "Интер" (63 очка) обошел "Милан" (61 балл) и поднялся на четвертое место в Серии А, позволяющее попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Рома" (58 пунктов) занимает седьмую строчку. Команда Жозе Моуринью не может выиграть в течение четырех поединков подряд в Серии А.

В среду, 10 мая, "Интер" сыграет с "Миланом" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. 13 мая "нерадзурри" примут "Сассуоло" в чемпионате Италии.

"Рома" в четверг, 11 мая, дома встретится с немецким "Байером" в первой игре полуфинала Лиги Европы. 14 мая "волки" проведут выездной матч с "Болоньей" в Серии А.

Читайте также:

"Милан" с фантастическим голом уверенно обыграл "Лацио" и ворвался в зону Лиги чемпионов (видео)

"Челси" победил команду Забарного и прервал ужасную серию неудач – Мудрика наказали за симуляцию (видео)

Репетиция перед полуфиналом Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" победой укрепил лидерство в АПЛ (видео)