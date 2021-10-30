Мир в Кропивницком: "Ингулец" и "Верес" не определили сильнейшего в поединке УПЛ

Мир в Кропивницком: "Ингулец" и "Верес" не определили сильнейшего в поединке УПЛ

Команды не порадовали болельщиков голами.

Петровский "Ингулец" и ровенский "Верес" сыграли вничью в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Зирка" в Кроповницком завершилась без голов - 0:0 .

Стоит отметить, что ближе к победе были гости, но после удара Валерия Кучерова на 9-й минуте матча мяч попал в штангу. Как результат, безголевая ничья.

Ингулец (9 очков) поднялся на 12 место в УПЛ. "Верес" с 19 баллами идет на седьмой позиции.

В 14-м туре Чемпионата Украины "Ингулец" 7 ноября примет "Днепр-1", а "Верес" в тот же день проведет выездную встречу против "Зари".

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