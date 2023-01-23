Может воссоединиться с экс-тренером "горняков": клуб АПЛ заинтересован в трансфере лидера "Шахтера"

Николай Матвиенко вслед за Михаилом Мудриком имеет шансы перебраться в английский чемпионат.

Английский "Брайтон" рассматривает возможность подписания защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, клуб английской Премьер-лиги ведет переговоры с "горняками" о переходе 26-летнего украинца.

По его информации, на немедленном трансфере Матвиенко настаивает нынешний главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который ранее уже работал с Николаем, когда возглавлял "Шахтер".

Отмечается, что дончане оценивают футболиста в 25 миллионов евро, но английский клуб не готов заплатить такую сумму за защитника сборной Украины.

В этом сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В настоящее время "Брайтон" занимает шестую строчку в АПЛ, тогда как "Шахтер" на зимнюю паузу отправился на второй позиции в украинской Премьер-лиге.

Матвиенко может стать уже вторым игроком "Шахтера", который этой зимой переехал на туманный Альбион. Ранее главная звезда "горняков" Михаил Мудрик перебрался в лондонский "Челси".

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