"Это колоссальный ресурс": в украинской разведке рассказали о готовности РФ к мобилизации

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал о готовности России к новой волне мобилизации и возможности вооружить новобранцев.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам Скибицкого, оружия у РФ на сейчас подразделения, которые сейчас формируются, недостаточно.

"Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и больше, нуждается в ремонте, обслуживании и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии. Они должны были закончить боевое согласование еще первого декабря, а закончили первого января. То есть, целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет", — отметил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

Более того, он подчеркнул, что, когда РФ мобилизует еще 500 тысяч, проблемы с вооружением будут еще хуже.

"В случае дополнительной отмобилизации 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику Российской Федерации, ведь это в основном трудоспособное население", — добавил Скибицкий.

Новая волна мобилизации в РФ

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит новую волну мобилизации, чтобы оперативно пополнять свои потери на фронте, уже перевалившие за 120 тысяч личного состава.

Так, по данным ГУР, Россия планирует призвать в армию еще 500 тысяч человек. В то же время в Институте изучения войны (ISW) отметили, что в РФ начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

По словам военного эксперта Олега Жданова, вторая волна мобилизации уже продолжается в России. Там, по его словам, уже тихонько разносят повестки. Учить новобранцев особенно больше никто не будет. Их будут комплектовать и отправлять в воинские части, уточнил военный эксперт.

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