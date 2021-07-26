Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 27 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

Во вторник, 27 июля, станут известны имена еще 22 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах будут разыграны медали в четвертый день Олимпийских игр-2020. Отметим, что в изначальном расписании будут изменения из-за тайфуна, который обрушился на Токио.

00:30 - триатлон, женщины.

04:43 - плавание, 200 м, вольный стиль, мужчины.

04:51 - плавание, 100 м, спина, женщины.

04:59 - плавание, 100 м, спина, мужчины.

05:00 - пулевая стрельба, микст, пистолет пневматический, 10 м.

05:17 - плавание, 100 м, брасс, женщины.

07:00 - софтбол, матч за 3-е место, женщины.

08:16 - серфинг, мужчины.

09:00 - прыжки в воду, вышка, синхронные прыжки, женщины.

09:00 - маунтинбайк, женщины.

09:01 - серфинг, женщины.

09:15 - пулевая стрельба, микст, винтовка пневматическая, 10 м.

09:50 - тяжелая атлетика, весовая категория до 59 кг, женщины.

10:15 - гребной слалом, байдарка, женщины.

11:00 - дзюдо, весовая категория до 63 кг, женщины.

11:00 - дзюдо, весовая категория до 81 кг, мужчины.

11:00 - конный спорт, выездка, команды.

12:30 - фехтование, шпага, команды, женщины.

13:45 - спортивная гимнастика, командные соревнования, женщины.

13:50 - тяжелая атлетика, весовая категория до 64 кг, женщины.

14:00 - софтбол, финал, женщины.

14:30 - тхэквондо, весовая категория свыше 67 кг, женщины.

14:45 - тхэквондо, весовая категория свыше 80 кг, мужчины.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала две бронзовые медали на Играх в Токио.

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