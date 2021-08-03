Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 4 августа

Награды найдут своих обладателей почти в двух десятках дисциплин.
В среду, 4 августа, станут известны имена еще 17 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в двенадцатый день Олимпийских игр-2020.
- 00:30 - плавание. Женщины. Открытая вода 10 км.
- 05:30 - легкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами.
- 06:30 - скейтбординг. Женщины. Парк.
- 08:33 - парусный спорт. Мужчины. 470. Финальная гонка.
- 09:33 - парусный спорт. Женщины. 470. Финальная гонка.
- 09:35 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 81 кг.
- 12:06 - велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования.
- 12:30 - легкая атлетика. Мужчины. 200 м.
- 13:00 - конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство.
- 13:30 - синхронное плавание. Дуэты.
- 13:35 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 67 кг.
- 13:50 - тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг.
- 14:00 - легкая атлетика. Женщины. 3000 м, стипль-чез.
- 14:15 - легкая атлетика. Мужчины. Метание молота.
- 14:15 - греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 87 кг.
- 15:05 - легкая атлетика. Мужчины. 800 м.
- 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 62 кг.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- Сборная Украины уже завоевала шесть бронзовых медалей на Играх в Токио.