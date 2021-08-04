Закрытое заседание и отказ защите: что происходит в суде, где выбирают меру пресечения Чаусу

Заседание ВАКС продолжается уже более 5 часов.
Мера пресечения для Чауса — Высший антикоррупционный суд решает, будет ли находиться скандальный судья-беглец ближайшие два месяца под стражей. По решению судьи, заседание проходит в закрытом для прессы и общественности режиме. Бывшего судью Днепровского райсуда обвиняют во взяточничестве. Речь идет о 150 тыс. долларов.
Об этом говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.
Заседание продолжается уже более 5 часов. Прогнозов, когда будет решение, нет. В начале журналисты смогли увидеть самого Николая Чауса, его адвокатов и прокуроров. Но сразу после этого заседания сделали закрытым. Мол, чтобы не разглашать государственную тайну.
Прокуратура просит для Чауса содержания под стражей, а адвокаты — против. По словам защиты, на Чауса уже в Украине оказывалось давление и пытки.
"Он был прикован к постели. Ему позволяли вставать только в туалет. Больше месяца ему не давали мыться. Я считаю, что к этому делу причастны все наши спецслужбы, и не только наши, но и зарубежные", — отметил адвокат Ростислав Кравец.
Впоследствии стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты Николая Чауса об отводе судьи. Дело будет рассматривать тот же судья — Владимир Воронько.
Напомним, 30 июля Николая Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021, обнаружили в селе в Винницкой области.
- 3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.
- О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
- Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
- Впоследствии президент Молдовы Санду поручила скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
- Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
- Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могли поделить" Чауса с СБУ.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".
- Чаусу вручили подозрение. И отвезли в изолятор временного содержания