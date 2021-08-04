Закрытое заседание и отказ защите: что происходит в суде, где выбирают меру пресечения Чаусу

Заседание ВАКС продолжается уже более 5 часов.

Мера пресечения для Чауса — Высший антикоррупционный суд решает, будет ли находиться скандальный судья-беглец ближайшие два месяца под стражей. По решению судьи, заседание проходит в закрытом для прессы и общественности режиме. Бывшего судью Днепровского райсуда обвиняют во взяточничестве. Речь идет о 150 тыс. долларов.

Об этом говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.

Заседание продолжается уже более 5 часов. Прогнозов, когда будет решение, нет. В начале журналисты смогли увидеть самого Николая Чауса, его адвокатов и прокуроров. Но сразу после этого заседания сделали закрытым. Мол, чтобы не разглашать государственную тайну.

Прокуратура просит для Чауса содержания под стражей, а адвокаты — против. По словам защиты, на Чауса уже в Украине оказывалось давление и пытки.

"Он был прикован к постели. Ему позволяли вставать только в туалет. Больше месяца ему не давали мыться. Я считаю, что к этому делу причастны все наши спецслужбы, и не только наши, но и зарубежные", — отметил адвокат Ростислав Кравец.

Впоследствии стало известно, что суд отклонил ходатайство защиты Николая Чауса об отводе судьи. Дело будет рассматривать тот же судья — Владимир Воронько.

Новости Украины: Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для Чауса

Напомним, 30 июля Николая Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021, обнаружили в селе в Винницкой области.

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