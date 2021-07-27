Проявила характер: Свитолина в боевом матче вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020

Проявила характер: Свитолина в боевом матче вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020

Первая ракетка Украины проиграла первый сет, но переломила ход встречи и выиграла два последующих.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала личного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 1/8 финала 26-летняя украинка в напряженной дуэли обыграла Марию Саккари из Греции.

Победа нашей соотечественницы была волевой. После проигранной первой партии Элина не бросила бороться и завоевала путевку в следующий раунд Олимпиады. Итоговый счет поединка - 5:7, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Свитолина сразится против победительницы противостояния между чешкой Каролиной Плишковой и итальянкой Камиллой Джорджи.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сестры Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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