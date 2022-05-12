Сборная Украины по футболу пробилась в финал Дефлимпиады

Сборная Украины по футболу пробилась в финал Дефлимпиады

Сборная Украины по футболу уверенно обыграла Турцию и сыграет в финале продолжающихся Дефлимпийских игр в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

Полуфинальный поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом – 2:0 .

Счет матча открыл на 36-й минуте Богдан Мишенко, а за несколько минут до конца матча Ниие Абдоулие удвоил преимущество украинской команды.

По пути в полуфинал украинцы заняли первое место в группе, а в четвертьфинале минимально обыграли итальянцев (2:1).

Благодаря победе над соперниками из Турции, сборная Украины пробилась в финал Дефлимпиады, который состоится уже 15 мая. Соперником украинцев станет победитель матча Франция – Германия.

В 2009 году наша сборная уже становилась чемпионом Дефлимпиады, также команда завоевала серебряные медали в 2013 и 2017 году.

Напомним, что сборная Украины продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021. В копилке "сине-желтых" уже 110 случаев.

Читайте также:

Сборная Украины по баскетболу объявила место проведения домашних матчей отбора в ЧМ-2023

Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу

Голы дебютантов принесли сборной Украины победу в первом поединке 2022 года