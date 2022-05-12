Збірна України з футболу пробилася до фіналу Дефлімпіади

Збірна України з футболу пробилася до фіналу Дефлімпіади

Збірна України з футболу впевнено обіграла Туреччину та зіграє у фіналі Дефлімпійських ігор, що тривають у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

Півфінальний поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком - 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 36-й хвилині Богдан Мишенко, а за кілька хвилин до кінця матчу Ниїе Абдоуліе подвоїв перевагу української команди.

На шляху до півфіналу українці посіли перше місце у групі, а у чвертьфіналі мінімально переграли італійців (2:1).

Завдяки перемозі над суперниками з Туреччини збірна Україні пробилася до фіналу Дефлімпіади, який відбудеться вже 15 травня. Суперником українців стане переможець матчу Франція – Німеччина.

У 2009 році наша збірна вже ставала чемпіоном Дефлімпіади, також команда здобувала срібні медалі у 2013-му та 2017 році.

Нагадаємо, що збірна України продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 110 нагодод.

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