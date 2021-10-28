"Шахтер" продлил контракт с лидером клуба и сборной Украины

Тарас Степаненко будет выступать за "горняков" до 2024 года.
Донецкий "Шахтер" объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Тарасом Степаненко.
Новое соглашение 32-летнего футболиста с "оранжево-черными" рассчитано до 30 июня 2024 года.
Предыдущий контракт Степаненко с "горняками" истекал следующим летом.
- Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. Проведя за "горняков" 352 матча, он входит в топ-6 игроков в истории клуба по количеству поединков.
- Вместе с донецкой командой хавбек завоевал 22 трофея - 8 чемпионств, 7 кубков и 7 Суперкубков Украины.
- За это время Степаненко стал одним из лидеров "Шахтера" и сборной Украины. За национальную команду Тарас сыграл 67 поединков, забил три гола.
Читайте также:
"Шахтер" за 17 минут разбил "Черноморец" и вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Академии "Динамо" и "Шахтера" попали в топ-5 Европы по количеству воспитанников в чемпионатах УЕФА
"Шахтер" и "Металлист" поспорят за 19-летнего бразильского таланта - СМИ