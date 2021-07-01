Швейцария - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020 2 июля

Швейцария - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020 2 июля

Команды определят первого полуфиналиста континентального первенства.

В пятницу, 2 июля, в матче 1/4 финала Евро-2020 встретятся сборные Швейцарии и Испании. Игра состоится в Санкт-Петербурге (Россия) на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт рассказывает болельщикам, где можно посмотреть матч, и какие прогнозы букмекеров на поединок.

Где смотреть матч Швейцария - Испания

В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Швейцария - Испания

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются испанцы. На победу команды Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65. Ничья - 3.90. Успех швейцарцев - 6.10.

На проход сборной Испании в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.31. На выход команды Швейцарии в следующий раунд плей-офф - 3.65.

Победитель матча Швейцария - Испания в 1/2 финала выйдет на триумфатора дуэли Италия - Бельгия и сыграет с ним 6 июля в Лондоне.

- и сыграет с ним 6 июля в Лондоне. Другой полуфинальный поединок состоится 7 июля.

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