Швейцарія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020 2 липня

Швейцарія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020 2 липня

Команди визначать першого півфіналіста континентальної першості.

У п'ятницю, 2 липня, в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Швейцарії та Іспанії. Гра відбудеться в Санкт-Петербурзі (Росія) на однойменному стадіоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матч, і які прогнози букмекерів на поєдинок.

Де дивитися матч Швейцарія - Іспанія

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Швейцарія - Іспанія

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є іспанці. На перемогу команди Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.65. Нічия - 3.90. Успіх швейцарців - 6.10.

На прохід збірної Іспанії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.31. На вихід команди Швейцарії до наступного раунду плейоф - 3.65.

Переможець матчу Швейцарія - Іспанія в 1/2 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Італія - Бельгія і зіграє з ним 6 липня у Лондоні.

- і зіграє з ним 6 липня у Лондоні. Інший півфінальний поєдинок відбудеться 7 липня.

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