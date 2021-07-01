Швейцарія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020 2 липня

Команди визначать першого півфіналіста континентальної першості.
У п'ятницю, 2 липня, в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Швейцарії та Іспанії. Гра відбудеться в Санкт-Петербурзі (Росія) на однойменному стадіоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом.
ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матч, і які прогнози букмекерів на поєдинок.
Де дивитися матч Швейцарія - Іспанія
У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.
Прогнози букмекерів на матч Швейцарія - Іспанія
На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є іспанці. На перемогу команди Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.65. Нічия - 3.90. Успіх швейцарців - 6.10.
На прохід збірної Іспанії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.31. На вихід команди Швейцарії до наступного раунду плейоф - 3.65.
- Переможець матчу Швейцарія - Іспанія в 1/2 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Італія - Бельгія і зіграє з ним 6 липня у Лондоні.
- Інший півфінальний поєдинок відбудеться 7 липня.