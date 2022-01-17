Свитолина уверенно пробилась во второй круг Australian Open

На победу Элина потратила полтора часа.
Лучшая теннисистка Украины и 17 в рейтинге WTA Элина Свитолина удачно начала Australian Open.
27-летняя Свитолина в рамках первого раунда турнира одержала уверенную победу над представительницей Франции — Фионой Ферро (№101 WTA). Встреча, длившаяся полтора часа, завершилась со счетом 6:1, 7:6.
За это время украинка оформила четыре подачи "на вылет", допустила одну двойную ошибку и выиграла четыре из восьми брейков. Отметим, что это была уже вторая дуэль этих теннисисток. Снова сильнее оказалась Элина.
Вот как свое выступление прокомментировала сама Свитолина.
"Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но много тренировалась. Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.
Второй сет прошёл не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ждать, и знала, что мне нужно показать свой лучший теннис. Здесь любая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто пытаешься выжить и выиграть.
Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное – это, чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир Большого Шлема в сезоне. Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь", — сказала Элина после матча.
Как следствие, победив Ферро, Свитолина пробилась в 1/32 финала, где ее соперницей будет другая француженка – Армони Тан (№107 WTA). Она в рамках первого круга победила 42 ракетку мира Юлию Путинцеву — 6:3, 6:3.
- Во второй раунд пробилась и другая украинка — Марта Костюк. 19-летняя теннисистка в двух сетах победила француженку Диан Парри – 6:1, 7:6. Далее Костюк сыграет с представительницей Испании – Сарой Соррибес-Тормо;
- Не сумела преодолеть стартовый матч турнира Даяна Ястремская. Украинка не смогла выйти во второй круг, отказавшись от продолжения матча с американкой Мэдисон Бренгл при счете 5:0 в пользу соперницы в третьем сете. До этого счет был 1:6, 6:0;
- Также в основной сетке на Australian Open-2022 сыграют еще две украинки – Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Первая сейчас проводит свой матч против американки Джессики Пегулы, а вторая – позже сыграет с первой ракеткой мира – Эшли Барти.
Добавим, что Australian Open-2022 будет проходить в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующей победительницей турнира является японка — Наоми Осака.