Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси: что известно

В Беларуси осудили 44-летнего специалиста Василия Хомутовского, который с начала этого года работал в тренерском штабе "Львова" и отвечал за подготовку вратарей.

Об этом сообщает Трибуна Беларусь.

Суд приговорил Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашней химии").

Хомутовского обвиняли по статье уголовного кодекса, предусматривающей "активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

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