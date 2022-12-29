Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси: что известно

Хомутовского приговорили к двум годам "домашней химии".
В Беларуси осудили 44-летнего специалиста Василия Хомутовского, который с начала этого года работал в тренерском штабе "Львова" и отвечал за подготовку вратарей.
Об этом сообщает Трибуна Беларусь.
Суд приговорил Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашней химии").
Хомутовского обвиняли по статье уголовного кодекса, предусматривающей "активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
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