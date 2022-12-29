Тренера клубу УПЛ засудили у Білорусі: що відомо

Хомутовського засудили до двох років "домашньої хімії".

У Білорусі засудили 44-річного фахівця Василя Хомутовського, який від початку цього року працював у тренерському штабі "Львова" та відповідав за підготовку воротарів.

Про це повідомляє Трибуна Білорусь.

Суд засудив Хомутовського на два роки обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу ("домашньої хімії").

Хомутовського звинувачували за статтею кримінального кодексу, яка передбачає "активну участь у групових діях, які брутально порушують громадський порядок".

Читайте також:

Раніше очолював молодіжну збірну України: клуб УПЛ призначив нового головного тренера

Зірку "Дніпра-1" визнали найкращим гравцем УПЛ 2022 року

Посилився вихованцем "Динамо": клуб УПЛ підписав першого зимового новачка