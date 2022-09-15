УАФ призывает УЕФА не допустить сборную России к жеребьевке Евро-2024

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что организация потребует, чтобы сборную страны-агрессорки не допустили к жеребьевке отбора чемпионата Европы 2024 года.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) делает все возможное, чтобы сборная России не могла проводить международные товарищеские матчи и участвовать в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024.

Об этом заявил президент организации Андрей Павелко.

"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Страна-агрессорка не может быть представлена в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от РФ, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств Страна, которая в XXI веке на виду у всего мира убивает невинных женщин, детей и пожилых людей, стремится уничтожить – физически и ментально – целый народ, наш народ, должна получить на международной арене полную изоляцию, в том числе в футболе!

Напомним, что известный украинский комментатор Виктор Вацко подверг критике УАФ за полное бездействие в футбольных вопросах защиты Украины в условиях войны с РФ, в частности отсутствие реакции на трансляцию ЧМ-2022 в стране-агрессорке и поведение фанатов "Фенербахче" на матче против "Динамо".

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