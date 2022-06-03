Уэльс - Украина: онлайн-трансляция финала плей-офф отбора на ЧМ-2022

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проведет финальный поединок плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Соперником "сине-желтых" в решающем сражении за попадание на мундиаль станет команда Уэльса.

Судьбоносная встреча состоится на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" разобрались на выезде с Шотландией ( 1:3 ), а Уэльс на этой же стадии еще в марте дома одолел Австрию ( 2:1 ).

ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию противостояния Уэльс - Украина.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.