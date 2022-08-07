Украина выиграла пятую медаль на чемпионате мира по гребле

Украинские спортсмены продолжают успешно выступать на чемпионате мира по гребле на байдарке и каноэ, который продолжается в канадском Галифаксе.

Сборная Украины завоевала еще одну медаль чемпионата мира по гребле. Украинцы стали третьими в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м.

Четверка в составе Виталия Вергелеса, Андрея Рыбачко, Юрия Вандюка и Тараса Мищука преодолела дистанцию за 1 минуту и 39,91 с. Украинцы чуть больше секунды проиграли чемпионам испанцам.

Напомним, что украинская каноистка Людмила Лузан стала двукратной чемпионкой мира по гребле в канадском Галифаксе.

На счету украинцев 5 медалей. Кроме двух золотых медалей Лузан в паре с Анастасией Четвериковой стали серебряными призерами в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 метров. "Бронзу" мирового первенства в Галифаксе выиграла байдарка-четверка (Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин) на дистанции 500 м.

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