Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой - Зеленский

По словам президента, тяжелая ситуация также на Харьковщине и на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация в Донбассе остается очень тяжелой, однако украинская армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 7 августа.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней", – отметил он.

По словам президента, тяжелая ситуация также на Харьковщине и на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы.

Зеленский подчеркнул, что ключевой вопрос сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны от партнеров. Он заверил, что власти каждый день работают для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

"И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о подготовке к зиме на освобожденных территориях.

Читайте также: