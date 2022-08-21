Украина завоевала две медали в спортивной гимнастике на чемпионате Европы-2022

В Мюнхене продолжается Мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером, а его соотечественник Илья Ковтун - серебряным.
Бронзовую награду континентального первенства Радивилов завоевал в опорном прыжке.
За свое выступление 29-летний украинский гимнаст получил 14,899 балла.
Золотую медаль соревнований завоевал британец Джейк Джармен (14,983). "Серебро" досталось Артуру Давтяну из Армении (14.983), проигравшему чемпиону только из-за более низкой сложности прыжка (5,6 против 6,0).
Отметим, что Радивилов на Евро-2022 также выступал в упражнениях на кольцах, где стал седьмым.
Медаль Радивилова - первая для Украины в спортивной гимнастике на Мультиспортивном Евро-2022.
Вторую награду в копилку "сине-желтых" положил 19-летний Илья Ковтун. Он завоевал "серебро" на параллельных брусьях.
В финале Ковтун показал результат 15,333 балла. Его опередил британец Джо Фрейзер (15,333), который был лучшим по исполнению (8,833 балла против 8,733). "Бронзу" взял еще один британец Джарни Реджини-Моран (14.866).
Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы-2022 по гребле.
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