Украина завоевала две медали в спортивной гимнастике на чемпионате Европы-2022

В Мюнхене продолжается Мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером, а его соотечественник Илья Ковтун - серебряным.

Бронзовую награду континентального первенства Радивилов завоевал в опорном прыжке.

За свое выступление 29-летний украинский гимнаст получил 14,899 балла.

Золотую медаль соревнований завоевал британец Джейк Джармен (14,983). "Серебро" досталось Артуру Давтяну из Армении (14.983), проигравшему чемпиону только из-за более низкой сложности прыжка (5,6 против 6,0).

Отметим, что Радивилов на Евро-2022 также выступал в упражнениях на кольцах, где стал седьмым.

Медаль Радивилова - первая для Украины в спортивной гимнастике на Мультиспортивном Евро-2022.

Вторую награду в копилку "сине-желтых" положил 19-летний Илья Ковтун. Он завоевал "серебро" на параллельных брусьях.

В финале Ковтун показал результат 15,333 балла. Его опередил британец Джо Фрейзер (15,333), который был лучшим по исполнению (8,833 балла против 8,733). "Бронзу" взял еще один британец Джарни Реджини-Моран (14.866).

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы-2022 по гребле.

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