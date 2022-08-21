Украинка Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы-2022 по гребле

Людмила Лузан завоевала "серебро" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

В финале украинка почти весь маршрут была вне топ-3, но на финише вырвала серебряную награду, показав результат 49,271 секунды.

"Золото" соревнований завоевала испанка Анита Хакоме (48,642 секунды), а "бронзу" выборола хорватка Ванесса Тот (49,489 секунды).

Для Лузан эта медаль стала уже третьей на Мультиспортивном Евро-2022. Ранее она выиграла "серебро" в одиночном каноэ на дистанции 500 метров и "золото" в паре с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500-метровке.

На Олимпийских играх-2020 у Токио Лузан и Четверикова завоевали "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

в каноэ-двойке на дистанции 500 м. В столице Японии Лузан также выиграла "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. Ей доверили нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

Напомним, Украина завоевала пятую медаль в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022.

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