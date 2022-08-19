Украина завоевала первую награду в гребле на мультиспортивном Евро-2022

В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором сборная Украины завоевала первую награду в гребле.

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала "серебро" на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в рамках мультиспортивного Евро.

Спортсменка из Украины стала второй в одиночном каноэ на дистанции 500 метров.

Чемпионкой стала испанка Мария Корбера (2:03.586), а бронзовую награду забрала представительница Хорватии Ванесса Тот (2:06.682).

Серебро" Лузан стало первым для Украины в гребле на Евро. Во всех видах спорта украинская сборная суммарно имеет девять наград и занимает 17-ю строчку общего медального зачета.

Напомним, что украинская прыгунка в воду София Лискун завоевала "серебро" на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

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