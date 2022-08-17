Украинка завоевала "серебро" чемпионата Европы-2022 в прыжках в воду

В Риме продолжается чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины по прыжкам в воду завоевала третью награду.

Украинская прыгунка в воду София Лискун завоевала "серебро" на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

Украинка показала второй результат в прыжках с 10-метровой вышки. Победительница Андреа Спендолини-Сириекс из Великобритании Лискун уступила почти четыре балла.

Для Украины это первая медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта по этой дисциплине с 2016 года.

Для украинских прыгунов это уже третья медаль на турнире. Ранее "серебро" завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте. Кроме того, Лискун в паре с Алексеем Середой стала вицечемпионкой Европы среди смешанных пар.

Для всей сборной Украины это уже 12-я медаль на чемпионате Европы-2022. Ранее восемь золотых наград принесли спортсменки в артистическом плавании. Еще одно "золото" получил пловец Михаил Романчук в заплыве свободным стилем на 1500 метров.

Чемпионат Европы продолжается в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования по прыжкам в воду состоятся с 15 по 21 августа.

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