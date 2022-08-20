Украина завоевала пятую медаль в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022

В Риме продолжается чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины завоевала еще одну награду.

Украинки София Лыскун и Ксения Байло выиграли "серебро" в соревновании синхронных пар на 10-метровой вышке.

Наши соотечественницы стали вторыми, набрав 298,86 очка. Они уступили только британскому дуэту Андреа Спендолини-Сирие / Луис Тулсон, который и взял "золото" с результатом 303,6 очка.

"Бронзу" выбороли представители Германии Кристина и Елена Вассен - 289,86 очка.

Для Украины это уже пятая медаль в прыжках в воду на текущем континентальном первенстве. Ранее Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта сборная Украины завоевала уже 15 медалей: 9 золотых и 6 серебряных.

Ранее сообщалось, что олимпийские призерки Токио-2020 завоевали для Украины "золото" чемпионата Европы в гребле.

Читайте также:

Историческое достижение: украинка завоевала "серебро" по хай-дайвингу на чемпионате Европы-2022

Двойной подиум: украинские легкоатлетки выиграли медали на чемпионате Европы-2022 (видео)

Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке: эмоциональное видео