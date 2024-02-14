Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы-2024 по борьбе

Сборная Украины завоевала еще две медали на Евро-2024 по греко-римской борьбе. Бронзовыми призерами континентального первенства стали Парвиз Насибов и Ярослав Фильчаков.

Насибов поднялся на пьедестал в весовой категории до 72 кг. В полуфинале он потерпел поражение от азербайджанца Ульви Ганизаде, а следовательно попал в схватку за "бронзу", где уверенно победил француза Мамадассу Силлу со счетом 5:0.

Парвиз во второй раз в карьере стал бронзовым призером ЧЕ. В прошлом году он завоевал награду такого же сорта в хорватском Загребе в весовой категории до 67 кг.

К слову, Насибов – серебряный призер Олимпиады-2020. На играх в Токио он дошел до финала в весовой категории до 67 кг.

Фильчаков выборол "бронзу" Евро-2024 в весовой категории до 82 кг. В полуфинале он уступил "нейтральному" Исламу Алиеву, после чего в "бронзовом" поединке одолел венгра Эрика Силваши (2:1).

Для Ярослава это также вторая подряд медаль континентального первенства. На Евро-2023 он завоевал серебро в весовой категории до 82 кг.

Таким образом, сборная Украины завершила выступления на Евро-2024 по греко-римской борьбе с четырьмя медалями в своей копилке: одно "серебро" и три "бронзы". Ранее Александр Грушин завоевал "серебро" континентального первенства в весе до 63 кг, а Жан Беленюк выиграл "бронзу" в весе до 87 кг.

Напомним, на Евро-2023 по греко-римской борьбе "сине-желтые" имели всего две награды: "серебро" Фильчакова и "бронзу" Насибова.

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