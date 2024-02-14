Україна здобула ще дві медалі на чемпіонаті Європи-2024 з боротьби

Збірна України здобула ще дві медалі на Євро-2024 з греко-римської боротьби. Бронзовими призерами континентальної першості стали Парвіз Насібов та Ярослав Фільчаков.

Насібов піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 72 кг. У півфіналі він зазнав поразки від азербайджанця Ульві Ганізаде, а відтак потрапив до сутички за "бронзу", де впевнено переміг француза Мамадассу Сіллу з рахунком 5:0.

Парвіз вдруге в кар'єрі став бронзовим призером ЧЄ. Торік він завоював нагороду такого ж ґатунку в хорватському Загребі у ваговій категорії до 67 кг.

До слова, Насібов – срібний призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він дійшов до фіналу у ваговій категорії до 67 кг.

Фільчаков виборов "бронзу" Євро-2024 у ваговій категорії до 82 кг. У півфіналі він поступився "нейтральному" Ісламу Алієву, після чого у "бронзовому" поєдинку здолав угорця Еріка Сілваші (2:1).

Для Ярослава це також друга поспіль медаль континентальної першості. На Євро-2023 він здобув "срібло" у ваговій категорії до 82 кг.

Таким чином, збірна України завершила виступи на Євро-2024 з греко-римської боротьби з чотирма медалями у своїй скарбничці: одне "срібло" та три "бронзи". Раніше Олександр Грушин завоював "срібло" континентальної першості у вазі до 63 кг, а Жан Беленюк виграв "бронзу" у вазі до 87 кг.

Нагадаємо, на Євро-2023 з греко-римської боротьби "синьо-жовті" мали всього дві нагороди: "срібло" Фільчакова та "бронзу" Насібова.

Читайте також:

Завоювала три "золота": українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи

Український борець відмовився від спільного фото з росіянином на нагородженні чемпіонату Європи

Харлан здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу