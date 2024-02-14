Зеленський прокоментував знищення російського корабля "Цезар Куніков"

У Чорному морі побільшало безпеки, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні подякував Збройним силам України за очищення Чорного моря. Йдеться про потоплення десантного корабля РФ "Цезар Куніков".

Відеозвернення Зеленський опублікував у Мережі.

"Дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту. Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо", – йдеться у зверненні.

Глава держави наголосив, що "крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів".

Знищення корабля РФ "Цезар Куніков" – що відомо

Зранку 14 лютого в Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Операцію провели українські військові спільно з розвідниками.

Розвідники повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

Зазначимо, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 – одне з найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту і використовувався Москвою під час війн проти Грузії, Сирії та України.

Як спецпризначенці ГУР знищили російський корабель "Цезарь Куніков": відео

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