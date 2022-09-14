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Украинец выиграл "бронзу" чемпионата Европы в скоростной стрельбе

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Украинец выиграл "бронзу" чемпионата Европы в скоростной стрельбе

Фото: НОК Украины

В польском Вроцлаве продолжается чемпионат Европы по пулевой стрельбе, на котором Украина завоевала медаль по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров.

Украинец Павел Коростылев стал бронзовым призером чемпионата Европы-2022 по пулевой стрельбе.

Коростылев показал третий результат по стрельбе в упражнении МП-8. Это скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

"Золото" завоевал француз Клеман Бессаго. Серебряным призером стал немец Оливер Гайс.

Ранее две награды завоевали отличившиеся в стрельбе юниорки из стандартного малокалиберного пистолета, дистанция 25 м.

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