Чем завершился 90-минутный телефонный разговор Шольца с Путиным

Немецкий канцлер убежден, что Россия должна отойти, вывести свои войска. "Это единственная возможная перспектива".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.

О 90-минутном телефонном разговоре Шольц написал в Twitter.

По его словам, нет впечатления, что президент РФ изменил свое мнение по поводу войны в Украине и планов по территории.

90 минут звонить с #Путин : Russland muss seine Truppen aus der #Ukraine zurückziehen und die Souveränität und territoriale Integrität anerkennen. Anders ist eine diplomatische Lösung nicht vorstellbar. pic.twitter.com/OizvxZHwiE — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 13 сентября 2022

В то же время, Шольц написал, что Россия должна вывести свои войска из Украины и признать суверенитет и территориальную целостность. Иначе дипломатическое решение невозможно представить.

"К сожалению, я не могу сказать, что там (в Кремле – ред.) выросло осознание, что было ошибкой начинать эту войну, и что там есть новое отношение", — отметил он.

Относительно поставки оружия Украине глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ является одним из государств, которые поддерживают Киев больше всего — финансово, гуманитарно, а также оружием.

"Мы можем сказать, что именно немецкое оружие, которое Германия предоставила, является решающим для развития конфликта на востоке Украины", — сказал политик.

Он добавил, что в целом предоставленные ФРГ вооружения сыграли важную роль в способности украинцев защищать свою землю.

"Согласно выработанной ранее. политикой Берлин будет продолжать действовать и дальше: сконцентрируется преимущественно на поставках артиллерии и систем ПВО — того, в чем ВСУ нуждаются больше всего. Что касается других видов вооружений, в частности, боевых танков, правительство ФРГ будет смотреть на то, что поставляют ближайшие партнеры", — добавил Шольц. .

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