В Докучаевске ВСУ уничтожили склад врага с провиантом – Братчук

И теперь оккупанты будут меньше есть, иронизирует спикер Одесской ОВА.

В Докучаевске Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили склад врага с провиантом.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он напомнил анекдот, когда приходит злой русский домой и говорит сыну, что водка подорожала. На это сын спрашивает: теперь ты, отец, будешь меньше пить? А в ответ слышит: "Нет, теперь ты, сынок, будешь меньше есть".

"И теперь оккупанты будут меньше есть. Наши ребята в Докучаевске точным ударом — я не знаю из чего стреляли, но точно — уничтожили целый состав оккупантского провианта. Не знаю, есть ли водка (у врага — ред.), а провианта точно нет. Боярышник вам на почин. Прочь из Украины, москаль некрасивый и голодный", — прокомментировал Братчук.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявил, что после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской энергосистемы, Киеву самое время начать разработку плана по нанесению превентивных ударов по РФ.

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