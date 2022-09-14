Чим завершилася 90-хвилинна телефонна розмова Шольца з Путіним

Німецький канцлер глибоко переконаний, що Росія має відійти, вивести свої війська. "Це єдина можлива перспектива".

Канцлер ФРН Олаф Шольц поговорив телефоном із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про 90-хвилинну телефонну розмову Шольц написав у Twitter.

За його словами, немає враження, що президент РФ змінив свою думку щодо війни в Україні і планів щодо території.

90 Minuten Telefonat mit #Putin: Russland muss seine Truppen aus der #Ukraine zurückziehen und die Souveränität und territoriale Integrität anerkennen. Anders ist eine diplomatische Lösung nicht vorstellbar. pic.twitter.com/OizvxZHwiE — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 13, 2022

Водночас Шольц написав, що Росія повинна вивести свої війська з України та визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливо уявити.

"На жаль, я не можу сказати, що там (у Кремлі - ред.) виросло усвідомлення, що було помилкою розпочинати цю війну, і що там є нове ставлення", - зазначив він.

Щодо постачання зброї Україні, глава німецького уряду підкреслив, що ФРН є одною з держав, які підтримують Київ найбільше - фінансово, гуманітарно, а також зброєю.

"Ми можемо сказати, що саме німецька зброя, яку Німеччина надала, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України", - сказав політик.

Він також додав, що загалом надані ФРН озброєння зіграли важливу роль у спроможності українців захищати свою землю.

"Згідно з виробленою раніше політикою Берлін буде продовжувати діяти й надалі: сконцентрується переважно на постачанні артилерії і систем ППО - того, чого ЗСУ потребують найбільше. Щодо інших видів озброєнь, зокрема, бойових танків, уряд ФРН буде дивитися на те, що постачають найближчі партнери", - додав Шольц.

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