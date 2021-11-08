В Бундеслиге вратарь решил пробить пенальти, но эпично облажался: видео

Лучше ему больше не подходить к "отметке".

Голкипер " Бохума " Мануэль Риманн попал в неудобную ситуацию во время матча 11-го тура Чемпионата Германии против "Хоффенхайма".

На 76-й минуте немецкий вратарь решил пробить пенальти. Впрочем, вписать свое имя в протокол встречи ему удалось лишь с отрицательной стороны, ведь удар Римана пришелся "по воробьям".

К счастью для Римана, перед его ляпом партнеры по команде уже вели со счетом 1:0, а под занавес встречи одноклубник ударом по пустым воротам поставил точку в этом противостоянии.

Вашему вниманию обзор этой игры, а незабитый пенальти Рименна можно увидеть, начиная с 1:20.

"Бохум" все же одержал победу со счетом 2:0;

Теперь в активе Римана и компании 13 баллов и 11 позиция в турнирной таблице.

Добавим, что Риманн до этого никогда в своей карьере не пробивал пенальти. Относительно отраженных ударов с "отметки", то здесь он имеет в своем активе 25 сейвов. Это касается именно Чемпионата Германии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку