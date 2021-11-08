У Бундеслізі воротар виріщив пробити пенальті, але епічно облажався: відео

Краще йому більше не підходити до "позначки".

Голкіпер " Бохума " Мануель Ріманн потрапив у незручну ситуацію під час матчу 11-го туру Чемпіонату Німеччини проти "Хоффенхайма".

На 76 хвилині німецький воротар вирішив пробити пенальті. Утім, вписати своє ім'я в протокол зустрічі йому вдалося лише з негативного боку, адже удар Ріманна прийшовся "по горобцях".

На щастя для Ріманна, перед його ляпом партнери по команді вже вели з рахунком 1:0, а під занавіс зустрічі одноклубник ударом по порожніх воротах поставив крапку в цьому протистоянні.

До вашої уваги огляд цієї гри, а незабитий пенальті Ріменна можна побачити, починаючи від 1:20.

"Бохум" усе ж зрештою здобув перемогу з рахунком 2:0;

Тепер в активі Ріманна та компанії 13 балів та 11 позиція в турнірній таблиці.

Додамо, що Ріманн перед цим ніколи в своїй кар'єрі не пробивав пенальті. Щодо відбитих ударів із "позначки", то тут він має в своєму активі 25 сейвів. Це стосується саме Чемпіонату Німеччини.

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