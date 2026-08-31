"Я проигрывал каждый раунд": Хргович прокомментировал эффектную победу нокаутом над Итаумой

Филипп Хргович / © x.com/Queensberry

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Хорватский боксер Филипп Хргович прокомментировал сенсационную победу нокаутом над британцем Мозесом Итаумой в бою за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

"Это был не я сегодня вечером, это был Иисус Христос во мне. Отец, Сын и Святой Дух. Это был не я. Я проигрывал каждый раунд. Меня перебоксировали. И я не знаю, откуда у меня взялась энергия в том 9-м раунде. Это была на самом деле не моя сила, это был Святой Дух.

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Он дал мне силы в лагере. Это был самый лучший лагерь в моей жизни. Он связал меня с этим отличным тренером Абелем Санчесом, я был в самой лучшей форме в моей жизни благодаря ему. Он связал меня с моим менеджером Китом Коннолли, изменившим мою жизнь, лучшим менеджером в бизнесе. И со всей моей командой: моим племянником Антонио, моим физиотерапевтом, моими спарринг-партнерами.

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Он помог провести идеальный лагерь и идеальный бой. Так что благодарю моего Господа Иисуса Христа", — сказал Хргович в ринге сразу после своей победы.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

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Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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