Ярмоленко официально покинул "Аль-Айн"

Украинский вингер провел в клубе из ОАЭ один сезон.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул эмиратский "Аль-Айн".
Об этом сообщила пресс-служба клуба из ОАЭ.
"Успехов и спасибо... Ярмоленко", – говорится в сообщении "Аль-Айна".
Good Luck & Thank You.. Ярмоленко #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/wOhp1UhU6k— Al Ain FC (@alainfcae_en) 13 июня 2023
Контракт Ярмоленко с "Аль-Айном" был действителен до 30 июня 2023 года.
Андрей отыграл за эмиратский клуб один сезон, проведя 33 матча во всех турнирах. 33-летний украинец забил 12 голов и сделал четыре результативных передачи.
В сезоне-2023/23 "Аль-Айн" под руководством украинского тренера Сергея Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ.
Отметим, что в конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна", где работал с лета 2021 года. Специалист возглавил сборную Украины. В первом матче под его руководством наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке.
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