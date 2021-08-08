Заря - Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотри в прямом эфире матч 3-го тура Чемпионата Украины.
В субботу, 8 августа, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".
Команды сыграют на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Старт встречи - в 19:30.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого поединка. На телевидении матч покажет канал УНИАН.
Читайте также: Украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 3-го тура УПЛ
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
3 тур
|Воскресенье, 8 августа / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН
|СТАТИСТИКА МАТЧА