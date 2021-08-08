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Заря - Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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Заря - Динамо: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Заря

Смотри в прямом эфире матч 3-го тура Чемпионата Украины.

В субботу, 8 августа, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Команды сыграют на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Старт встречи - в 19:30.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого поединка. На телевидении матч покажет канал УНИАН.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
3 тур
Емблема ФК «Зоря Луганськ» Воскресенье, 8 августа / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН		 Динамо Киев
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