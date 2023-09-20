Заря – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча состоится в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В параллельном матче стартового тура группы B израильский "Маккаби" Тель-Авив будет принимать исландский "Брейдаблик".

После шести сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины луганский клуб с 5 очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. В своем последнем поединке команда Валерия Кривенцова проиграла "Металлисту 1925" (1:2).

"Гент" лидирует в чемпионате Бельгии, набрав 14 очков в шести стартовых турах. В предыдущем матче "буйволы" расписали ничью с клубом "Ауд-Хеверле Левен" (1:1).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Гент".