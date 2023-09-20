Зоря – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч відбудеться у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

У паралельному матчі стартового туру групи B ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів прийматиме ісландський "Брейдаблік".

Після шести зіграних матчів у нинішньому розіграші чемпіонату України луганський клуб з 5 очками посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці. У своєму останньому поєдинку команда Валерія Кривенцова програла "Металісту 1925" (1:2).

"Гент" наразі лідирує в чемпіонаті Бельгії, набравши 14 очок у шести стартових турах. У попередньому матчі "буйволи" розписали нічию з клубом "Ауд-Геверле Левен" (1:1).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Гент".