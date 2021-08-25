Заря - Рапид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ попробует создать камбэк, чтобы продолжить выступления во втором по престижности еврокубке.
В четверг, 26 августа, луганская "Заря" сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против венского "Рапида".
Поединок состоится на "Ставутич-Арене" в Запорожье. Начало встречи - в 19.30.
Первая игра на стадионе "Альянц" в Вене завершилась разгромной победой австрийской команды - 3:0.
Где смотреть матч Заря - Рапид
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал УНИАН ТВ. Также матч можно посмотреть онлайн на нашем сайте или на YouTube-канале FootballHub.
Прогнозы букмекеров на матч Заря - Рапид
Луганский клуб является фаворитом ответного поединка. На победу подопечных Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 2.31. Ничья - 3.85. Выигрыш "Рапида" - 3.10.
А вот выход "Зари" в групповой этап Лиги Европы после разгромного поражения в первом матче станет большой сенсацией. Коэффициент на это событие составляет 15.00, а на австрийский коллектив - 1.05.
- "Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской "Спарты" (2:1, 0:2).
- Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы, команда, которая проиграет - в групповую стадию Лиги конференций.