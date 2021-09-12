Звезда "Шахтера" пропустит стартовый матч Лиги чемпионов: необычная причина

Манор Соломон не сыграет против "Шерифа" из-за религиозного праздника.

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон не сможет помочь донецкой команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против тираспольского "Шерифа".

22-летний израильский вингер вынужден пропустить игру по религиозным мотивам. Дело в том, что евреи 15 и 16 сентября будут праздновать великий праздник Йом Кипур (День Искупления, Судный День), во время которого нужно придерживаться строгих правил. Например, нельзя есть, пить и работать.

"Я не сыграю в среду из-за нашего национального праздника Йом-Кипур. Надеюсь, мои партнеры справятся с "Шерифом" без меня. Что касается "Интера" и "Реала", то буду не против, если мы сыграем с ними так же, как и в прошлом сезоне. я неплохо действовал против этих команд. "Реалу" забил два гола. На этот раз хочу сыграть еще лучше. Профессиональный рост очень важен для любого футболиста. Мне кажется, с каждым сезоном я играю все лучше и лучше", - цитирует Соломона Ynet.

Добавим, что в прошлом году Соломон по аналогичной причине пропустил матч УПЛ против "Олимпика".

"Шахтер" сыграет против "Шерифа" в среду, 15 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Игра состоится в Молдове.

Перед стартом в группе Лиги чемпионов "Шахтер" справился в чемпионате Украины с "Днепром-1". Подопечные Роберто Де Дзерби идут на втором месте в УПЛ, отставая от "Динамо" на 3 очка.

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