Волевое очко: "Черноморец" вырвал ничью в матче УПЛ с "Минаем"

Команды выдали результативный поединок.

"Минай" дома в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) поделил очки с одесским "Черноморцем". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый мяч в игре был забит перед перерывом. На 42-й минуте Антон Байдал реализовал пенальти, который заработал Олег Вишневский.

На 54-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Миная". На этот раз забил уже сам Вишневский после выхода один на один с голкипером гостей Владиславом Кучеруком.

Но спустя всего две минуты одесситы один мяч отыграли. Гол на свой счет записал Владислав Ванат. Прошло еще восемь минут, и счет стал равным. Это Артур Авагимян удачно сыграл на добивании и принес гостям одно очко.

"Минай" набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 5 баллами идет 14-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 8-м туре "Минай" в гостях 19 сентября сыграет с полтавской "Ворсклой", а "Черноморец" в этот же день также на выезде будет противостоять луганской "Заре".

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