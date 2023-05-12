150 яиц паразитов: парикмахерша сделала жуткую находку в волосах своей клиентки

В прошлом месяце австралийская парикмахер Рейчел Марун опубликовала видео в ТикТок, которое с тех пор набрало 5,2 миллиона просмотров, на своей странице, которую она посвятила лечению чужих инвазий.

Об этом пишет New York Post.

На видео парикмахер утверждает, что она быстро смогла понять, что ее клиентка несколько месяцев страдала от вшей из-за того, что были видны их отложенные яйца.

"Яйца обычно откладывают очень близко к коже головы", — объяснила Марун. “Итак, я могу сказать, что они просто выросли вместе с ее волосами”.

Марун обнаружила, что взрослый паразит может отложить до 150 яиц. "150 яиц из каждой вши — легкий способ заражения", — сказала Марун.

К сожалению, процесс удаления надоедливых ошибок длительный. "Нет никакого химического продукта, который разрушал эту яичную скорлупу или удалял ее вместо вас, чтобы вам пришлось просто расчесать волосы", — говорит женщина.

В волосах клиентки было 150 яиц вшей. Фото: Jam Press

По словам Маруна, она использует ткань для чистки, чтобы вытереть свою щетку. Это также помогает ей лучше понять, с какими вшими она имеет дело. "Это помогает мне понять, на каком этапе жизненный цикл вшей и когда я смогу перейти к следующему этапу", — говорит Марун.

Несколько пользователей ТикТок сказали, что от видео у них муравьи по коже. "От этого у меня чесалась голова", — написал один из них.

Марун впервые стала популярной в августе 2022 года после того, как она опубликовала видео, на котором она обезвреживает вшей у молодой девушки, у которой почти шесть месяцев были вши, от которых она не могла избавиться от COVID-19.

Согласно видео, имеющему сейчас почти 8 миллионов просмотров, весь процесс длился целый день.

"Семья клиентки осталась дома с небольшим количеством материалов для лечения вшей", — объяснила Марун. "Они полагались на химические шампуни и дешевые расчески от вшей, которые не повлияли на них".

Марун сказала, что самый простой способ избавить ребенка от жутких ползунов — просто сбрить ему волосы, но парикмахерша сказала, что не хочет лишать "брюнетку Рапунцель" ее шевелюры.

"Я тратила около трех часов на каждую встречу, расчесывая ее волосы", — вспоминала Марун. "Мы делали все неспешно".

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