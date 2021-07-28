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Байден встретился с Тихановской: о чем говорили

Байден встретился с Тихановской: о чем говорили

Twitter/Джо Байден

Тихановская заявила Байдену, что беларусская революция не связана с геополитикой.

Президент США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом сообщает Twitter главы Белого дома.

"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", — написал Байден.

В свою очередь Тихановская в комментарии Telegram-канал NEXTA Live рассказала о подробностях встречи.

"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — рассказала она.

По словам оппозиционерки, на встрече шла речь о том, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу.

Тезисы Тихановской, озвученные после встречи:

  • беларусская революция не связана с геополитикой, а "моральный долг США – поддержать нас";
  • любые сделки, подписанные режимом Лукашенко, незаконны;
  • решением кризиса могут стать новые свободные выборы под международным контролем;
  • освобождение заключенных по политическим мотивам без каких-либо условий; 
  • кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня;
  • виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

Также в Беларуси правозащитники назвали количество женщин-политзаключенных.

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