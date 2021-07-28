Байден встретился с Тихановской: о чем говорили

Байден встретился с Тихановской: о чем говорили

Тихановская заявила Байдену, что беларусская революция не связана с геополитикой.

Президент США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом сообщает Twitter главы Белого дома.

"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", — написал Байден.

В свою очередь Тихановская в комментарии Telegram-канал NEXTA Live рассказала о подробностях встречи.

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"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — рассказала она.

По словам оппозиционерки, на встрече шла речь о том, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу.

Тезисы Тихановской, озвученные после встречи:

беларусская революция не связана с геополитикой, а "моральный долг США – поддержать нас";

любые сделки, подписанные режимом Лукашенко, незаконны;

решением кризиса могут стать новые свободные выборы под международным контролем;

освобождение заключенных по политическим мотивам без каких-либо условий;

кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня;

виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

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