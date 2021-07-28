Байден встретился с Тихановской: о чем говорили

Тихановская заявила Байдену, что беларусская революция не связана с геополитикой.
Президент США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Об этом сообщает Twitter главы Белого дома.
"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", — написал Байден.
В свою очередь Тихановская в комментарии Telegram-канал NEXTA Live рассказала о подробностях встречи.
"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", — рассказала она.
По словам оппозиционерки, на встрече шла речь о том, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу.
Тезисы Тихановской, озвученные после встречи:
- беларусская революция не связана с геополитикой, а "моральный долг США – поддержать нас";
- любые сделки, подписанные режимом Лукашенко, незаконны;
- решением кризиса могут стать новые свободные выборы под международным контролем;
- освобождение заключенных по политическим мотивам без каких-либо условий;
- кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня;
- виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.
Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.
Также в Беларуси правозащитники назвали количество женщин-политзаключенных.
Ранее:
- В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
- Вместе с Протасевичем задержали его девушку — Софию Сапегу. Ей грозит 12 лет лишения свободы.
- 30 апреля стало известно, что в Беларуси также задержали 20-летнего россиянина, который озвучивал ролики: его обвиняют в организации протестов.