Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС

Высоких должностей лишилось трое высоких чинов Вооруженных сил Украины.

В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, с должностей уволены Сергей Корнейчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

О причинах увольнения в сообщении не говорится. Владимир Зеленский только отметил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом", — заявил глава государства.

Также в пресс-службе президента сообщили, что начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен Сергей Шаптала, а новым командующим Операции объединенных сил стал Александр Павлюк.

Напомним, ранее с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины был уволен Руслан Хомчак. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский 27 июля.

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